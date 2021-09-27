MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）和Stanley（邱士縉）昨日到旺角出席活動，近千粉絲一早到場支持，雖然他們只是現身短短18分鐘，但都識做地走到不同位置與粉絲影大合照，難怪每次出席活動都引來大批粉絲前來力撐。每次MIRROR出席活動，大批粉絲都會前一晚到場排隊霸頭位，Jeremy表示現在愈來愈多機會見到他們，呼籲粉絲不用辛苦通宵拍隊，更貼心叮嚀粉絲要注意身體，因為現時天氣轉涼，不要勉強。Anson Lo則表示擔心大家的安全，「我們知道大家一早到來，是想趁商場開門就找一個有利位置見我們，但要守好秩序，最重要不要受傷。」Anson Lo日前推出新歌《Megahit》，MV上架兩日已超過100萬點擊，成績很好，他感謝大家的支持，他說：「跳唱歌是我一直想堅持要做的事，有時都會擔心，不知大家喜不喜歡這個新的跳唱風格，但見到好多fans和街外人都給我好多評語，好多謝大家。」講到MV請來不少嘉賓合作，Anson Lo笑謂希望帶給大家驚喜，所以才會找一些未合作過的嘉賓，並感謝鄭中基、鄭欣宜、何啟華等人的幫忙，因為要夾齊大家的時間很難，但他們都肯答應幫忙，令他感到非常Sweet。另外，昨日是隊長Lokman的32歲生日，問他們會如何和他慶祝？Jeremy即笑說：「我們現在等隊長請食飯。」至於Lokman的粉絲亦安排了巴士站燈箱廣告、戶外電視廣告等生日應援措施，Lokman更親自前往打卡留念，並在社交媒體感謝粉絲滿滿的愛。