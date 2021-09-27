毛姐跟姜濤與Jer兩位新演員合作，也有不一樣的獨特體會：「戲裏有這兩位新演員演我的『兒子』，這是我的福氣，他們帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」
首次亮相大銀幕的姜濤珍惜地表示：「感謝彭秀慧導演的賞識，令我可以第一次參與電影的拍攝，同時要多謝毛姐及其他前輩、工作人員的照顧。」Jer也深感慶幸：「好開心在唱歌以外有新的嘗試，期待自己將來有更多新挑戰！」
走私大飛前日撞沉水警截擊艇，釀成女高級督察林婉儀失蹤事件。私梟目無法紀，形同「謀殺」，中港兩地執法部門大為震怒。有消息稱，針對有組織性的走私勾當，中港兩地同時鎖定涉案的走私團夥，務求清剿背後集團及揪出...
2021-09-27
中國電信商華為副董事長孟晚舟獲釋返抵中國，中國《人民日報》評論形容，是中國人民的重大勝利。美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）及多位共和黨議員批評，拜登政府軟弱。白宮暫未有回應。另外，獲中...
2021-09-27
日本真子公主與未婚夫小室圭預計於下月底完婚，小室圭也將於周一從美國紐約返回日本。近日有媒體捕捉到小室圭在紐約街頭的身影，其武士頭新造型引發網民熱議。上周五有日本電視媒體在紐約拍攝到他的最新照片，顯示他一改三年前短髮清爽的形象，不僅將短髮留長，還紮成馬尾「武士頭」的模樣。 對於他的新髮型，網民反應兩極。有網民認為長髮造型給人不端莊、邋遢的感覺，「這是誰？完全認不出」、「跟三年前海王子偶像形象，怎麼差這麼多！」不過，也有許多人認為長髮造型亮眼，「比起以前給人清爽印象的短髮，感覺更狂野了」、「小室圭看起來太酷了」。小室圭將在周一傍晚返抵日本，並進行十四天隔離檢疫，屆時會以甚麼造型...
2021-09-27
南豐及港鐵合作發展、位於將軍澳日出康城的新盤LP10，日前加推179伙應市，新價單涵蓋兩房至四房戶型，折實價由953萬元起，折實平均呎價17436元，料短期公佈銷售安排。 南豐集團香港地產處執行董事許...
2021-09-25
中國反壟斷風波殺到香港，國內恒大債務危機重重，加上外圍美國「收水」態度轉鷹，令港股上周反彈乏力，周五夜期更失守二萬四大關。踏入9月最後一周，港股迎來期結及國慶假期，市場界人士認為，負面情緒仍然籠罩港股...
2021-09-27
白禮頓成為英超開季奇兵，周一賽前以十二分排第六，陣中首席射手馬奧比獨取三球無疑是功臣之一。這位廿五歲前鋒身處英格蘭頂級聯賽第三季，其領隊樸達揚言愛將仍不斷進化，今晚聯賽作客攻不銳、守不穩的水晶宮，有力續以士哥領軍延續神奇之旅，一躍跳升榜首，客勝可取。（Now621台周二凌晨3:00直播） 自一二至一三球季開始，馬奧比已經於法甲代表尼斯出戰，更以十六歲之齡成為當時該聯賽第二年輕的入球球員。可惜亦因此承受壓力，即使之後轉投聖伊天，表現亦不如理想。直至一七年夏天加盟賓福特，馬奧比重拾入球自信，兩季所有戰線共上陣九十五場，交出四十一球和十四次助攻，一九年夏天加盟白禮頓初戰英...
2021-09-27
全球限量765輛的McLaren 765LT Spider開頂超跑，本周一（9月20日）在香港公開亮相，成為全亞洲首個發表的地方，據知本地11輛配額即時售罄。文、圖：彭志揚McLaren香港代理在灣仔...
2021-09-23
農夫成員C君（鄭詩君）早前升任J2創意總監，新人事新作風，J2長壽節目《#後生仔傾吓偈》將於本月底停播，而一班新生代主持已另有工作安排，如21歲游嘉欣（游游）和27歲林正峰就擔正TVB短劇《青年心城之...
2021-09-27
中港連接水域，大飛橫行，儼如走私天堂，尤其屯門以西的沙洲，是走私黑點，兩地執法人員英勇打擊，但道高一尺，魔高一丈，走私集團加強大飛馬力，令警匪追逐變成死亡遊戲。前天警方一艘截擊快艇在追截一艘大飛時，不法之徒突然掉頭，把截擊艇撞沉，導致一名高級女督察墮海失蹤，另三名同袍受傷。事件震撼中港兩地，料雙方警察短期內會展開大掃蕩行動。所謂擒賊先擒王，兩地必須先清剿陸上的走私基地，才能遏止海上的亡命追截。 高級女督察執行海上反走私期間墮海失蹤，已不是首宗慘劇。去年一月底海關船艇亦在同一海面反走私，疑受撞擊翻船，釀成海關人員三死兩傷。兩宗事故，反映海上走私份子十分猖獗，無視他人安危，對警...
2021-09-27
昨日舉行國際三級賽慶典盃，結果由東廄「二郎」爆冷奪標，馬房另贏「將俠」起孖。至於潘頓勝出「打鐵趁熱」和「包裝長勝」，巴度贏「遨遊之星」和「必長勝」，而且二人都另獲兩亞一季，結果壓倒同是三十四分而僅贏一...
2021-09-27