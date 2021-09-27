日本真子公主與未婚夫小室圭預計於下月底完婚，小室圭也將於周一從美國紐約返回日本。近日有媒體捕捉到小室圭在紐約街頭的身影，其武士頭新造型引發網民熱議。上周五有日本電視媒體在紐約拍攝到他的最新照片，顯示他一改三年前短髮清爽的形象，不僅將短髮留長，還紮成馬尾「武士頭」的模樣。 對於他的新髮型，網民反應兩極。有網民認為長髮造型給人不端莊、邋遢的感覺，「這是誰？完全認不出」、「跟三年前海王子偶像形象，怎麼差這麼多！」不過，也有許多人認為長髮造型亮眼，「比起以前給人清爽印象的短髮，感覺更狂野了」、「小室圭看起來太酷了」。小室圭將在周一傍晚返抵日本，並進行十四天隔離檢疫，屆時會以甚麼造型...

2021-09-27