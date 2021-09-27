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《阿媽》煞科開心喪玩 毛舜筠姜濤互噴香檳

2021-09-27 列印
■姜濤、毛舜筠及彭秀慧開香檳慶祝電影煞科。
■毛姐與姜濤互噴香檳，好開心。
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　　英皇電影《阿媽有咗第二個》由毛舜筠（毛姐）、姜濤、Jer（柳應廷）主演，早前電影煞科，劇組人員開香檳慶祝，毛姐和姜濤更開心得互噴香檳、互相整蠱。

　　毛姐跟姜濤與Jer兩位新演員合作，也有不一樣的獨特體會：「戲裏有這兩位新演員演我的『兒子』，這是我的福氣，他們帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」



　　首次亮相大銀幕的姜濤珍惜地表示：「感謝彭秀慧導演的賞識，令我可以第一次參與電影的拍攝，同時要多謝毛姐及其他前輩、工作人員的照顧。」Jer也深感慶幸：「好開心在唱歌以外有新的嘗試，期待自己將來有更多新挑戰！」

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