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猛鬼地探靈 馮盈盈「扮鬼」慘被打 A0游嘉欣睇戲學咀林正峰

2021-09-27 列印
投入送吻 ■睇愛情片學Kiss的游游大大力咀林正峰，Cut機後仲未能抽離角色，深情望實對方。
上位小花 ■入行3年便升上女一的游游獲公司力捧，先後參演《香港愛情故事》、《刑偵日記》和《青春不要臉》等。
被扑狂仆 ■被誤當「紅衣女鬼」的盈盈遭林正峰扑頭，為求拍得最Good take，她落力仆了好幾次。
猛鬼地探靈 馮盈盈「扮鬼」慘被打 A0游嘉欣睇戲學咀林正峰
鬼域探靈 ■游游與施焯日早前深夜為短劇《青年心城之撐起青春》，到林屋拍攝一場探靈戲。
跳十字步 ■劇中施焯日忽然一邊唱《皆大歡喜》一邊跳十字步辟邪，超爆笑！
嚇到暈倒 ■「撞鬼」的施焯日驚到腳軟又暈低，搞到要游游拖他走！
恐怖派心 ■披頭散髮、一身女鬼裝扮的盈盈，望到鏡頭即比出心心手勢，感覺好詭異！
女友好靚 ■林正峰有KOL靚女友童靖文。
自認A0 ■游游於《代溝關注組》自爆是「A0」，惟肥媽反駁：「未拍過拖唔代表係處女！」
首次擔正 ■兩位新人游游和林正峰為短劇《青年心城之撐起青春》首擔大旗。
各有工開 ■J2長壽節目《#後生仔傾吓偈》將於本月底壽終正寢，眾新生代主持各有發展。
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        農夫成員C君（鄭詩君）早前升任J2創意總監，新人事新作風，J2長壽節目《#後生仔傾吓偈》將於本月底停播，而一班新生代主持已另有工作安排，如21歲游嘉欣（游游）和27歲林正峰就擔正TVB短劇《青年心城之撐起青春》！日前兩人聯同師姐馮盈盈到元朗拍「撞鬼」戲，曾於清談節目《代溝關注組》自爆是「A0」的游游，當晚仲要主動咀林正峰，被《頭條日報》記者笑冇「實戰」經驗時，她尷尬死撐：「對準個位貼住，應該唔難做到啫！」採訪：張詠森

        日前晚上9時，馮盈盈、游嘉欣、林正峰和施焯日現身傳聞勁多靈異事件的元朗大棠一帶，為TVB的5集短劇《青年心城之撐起青春》拍探靈戲。劇情講述游游拖實施焯日一邊開Live唱住《月亮光光》，一邊行入林屋冒險，未料行了幾步，本身已聲震震的施焯日叉錯腳仆低，連帶游游都扯埋落地。二人爬番起身繼續前進，殊不知在屋內驚見「紅衣女鬼」盈盈，即嚇到拔足狂奔，施焯日更腳軟兼暈倒，幸林正峰出現英雄救美。事實上，盈盈只是去追星的狂粉，聽到偶像施焯日唱《皆大歡喜》仲聞歌起舞，認真爆笑，但因為被當係鬼而被林正峰扑暈，最終林正峰獲游游隔住個口罩感激送吻！



瞄準貼住好Easy

游游於拍攝前受訪表示雖然現實中冇拍過拖，但早於劇集《香港愛情故事》已獻出熒幕初吻，還得戚笑稱這場才是林正峰的熒幕「第一次」，游游說：「我諗佢緊張過我囉。」記者即笑她冇「實戰」經驗，聽畢游游尷尬地笑：「係呀……但我覺得呢場又唔需要好激情，純粹嘴對嘴，應該都唔難做到啫，對準個位貼住就OK啦。（向朋友取經？）……冇喎，平時睇好多愛情戲都有Kiss，睇呢啲都識啦係咪？」拍畢咀嘴一幕，導演嗌完Cut，游游仍一臉陶醉地箍住對方條頸，林正峰轉身即笑她：「好大力喎你！」她笑笑口解釋：「話要深情一吻嘛！」

投入角色拒受訪

至於專注拍戲的盈盈未有受訪，入屋前，她以「港普」叫助手企喺隔籬唔好走：「我好驚驚呀，一個人留在裏面死定的，我告訴你呀！」但一Roll機，盈盈即「上晒身」落力揈頭又狂仆落地，非常敬業。其間，搞鬼的盈盈見到記者在場，還頻頻對鏡頭派心及舉V。最後，眾人拍至凌晨4時許才收隊。
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