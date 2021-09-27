猛鬼地探靈 馮盈盈「扮鬼」慘被打 A0游嘉欣睇戲學咀林正峰

農夫成員C君（鄭詩君）早前升任J2創意總監，新人事新作風，J2長壽節目《#後生仔傾吓偈》將於本月底停播，而一班新生代主持已另有工作安排，如21歲游嘉欣（游游）和27歲林正峰就擔正TVB短劇《青年心城之撐起青春》！日前兩人聯同師姐馮盈盈到元朗拍「撞鬼」戲，曾於清談節目《代溝關注組》自爆是「A0」的游游，當晚仲要主動咀林正峰，被《頭條日報》記者笑冇「實戰」經驗時，她尷尬死撐：「對準個位貼住，應該唔難做到啫！」採訪：張詠森日前晚上9時，馮盈盈、游嘉欣、林正峰和施焯日現身傳聞勁多靈異事件的元朗大棠一帶，為TVB的5集短劇《青年心城之撐起青春》拍探靈戲。劇情講述游游拖實施焯日一邊開Live唱住《月亮光光》，一邊行入林屋冒險，未料行了幾步，本身已聲震震的施焯日叉錯腳仆低，連帶游游都扯埋落地。二人爬番起身繼續前進，殊不知在屋內驚見「紅衣女鬼」盈盈，即嚇到拔足狂奔，施焯日更腳軟兼暈倒，幸林正峰出現英雄救美。事實上，盈盈只是去追星的狂粉，聽到偶像施焯日唱《皆大歡喜》仲聞歌起舞，認真爆笑，但因為被當係鬼而被林正峰扑暈，最終林正峰獲游游隔住個口罩感激送吻！瞄準貼住好Easy游游於拍攝前受訪表示雖然現實中冇拍過拖，但早於劇集《香港愛情故事》已獻出熒幕初吻，還得戚笑稱這場才是林正峰的熒幕「第一次」，游游說：「我諗佢緊張過我囉。」記者即笑她冇「實戰」經驗，聽畢游游尷尬地笑：「係呀……但我覺得呢場又唔需要好激情，純粹嘴對嘴，應該都唔難做到啫，對準個位貼住就OK啦。（向朋友取經？）……冇喎，平時睇好多愛情戲都有Kiss，睇呢啲都識啦係咪？」拍畢咀嘴一幕，導演嗌完Cut，游游仍一臉陶醉地箍住對方條頸，林正峰轉身即笑她：「好大力喎你！」她笑笑口解釋：「話要深情一吻嘛！」投入角色拒受訪至於專注拍戲的盈盈未有受訪，入屋前，她以「港普」叫助手企喺隔籬唔好走：「我好驚驚呀，一個人留在裏面死定的，我告訴你呀！」但一Roll機，盈盈即「上晒身」落力揈頭又狂仆落地，非常敬業。其間，搞鬼的盈盈見到記者在場，還頻頻對鏡頭派心及舉V。最後，眾人拍至凌晨4時許才收隊。