否認外形升級靠加工 ﻿蔡港評：﻿﻿其實都想整㗎﻿

18年的《全民造星》將蔡港評（小評、Kobbie）由舞蹈員變身歌手，睽違這段日子他簽了公司，去過美國學藝，先後推出了兩首英文歌《Proud Of Me》、《New Me》和一首國語歌《Anymore》，歌藝進步之餘，外形亦升級，除了大隻了兩、三個碼，靚仔樣被網民直指靠整容加工，小評否認兼大方回應：「其實都想整㗎！我都唔介意。」撰文：杜淑霞 攝影：張詠森參加《造星》期間，小評已被現時經理人睇中，若然冇簽約有可能成為MIRROR一員，但他完全冇後悔，「首先好戥佢哋開心，大家都可以喺鍾意嘅目標上努力，自己都好開心簽咗而家公司，簽到家國際性多少少嘅公司係好好彩，如果公司搞啲選秀活動，可能由尖沙咀排到去港島區，自己未必有呢個機會，好彩喺朋友介紹下認識到而家經理人。」美國邊玩邊工作雖然早前小評好似比較沉寂，但原來他到了美國學藝兼製作新歌，三首新歌《Proud Of Me》、《New Me》和《Anymore》都在當地製作，「喺LA主要係見啲音樂人，了解多啲製作上嘅嘢，同埋拍MV，我之前出嘅歌《Proud Of Me》、《New Me》MV都喺美國LA同埋Las Vegas取景，去咗好多唔同景點，喺嗰邊一邊玩一邊做嘢真係好開心。」小評首支派台國語歌《Anymore》MV引起不少迴響，雖然全黑白但大晒他勁爆腹肌和胸肌，他承認有意走性感路線而狂操肌，「見到啲外國Model都想似佢哋咁澎湃，公司安排咗個教練畀我，安排我飲食同鍛煉上，胸肌大咗兩吋近40吋，以前60kg，而家65kg，希望增肌肉去到70kg。」除了身形升級，網民亦質疑他靚仔咗靠整容，「其實都想整㗎！我都唔介意，但係而家都冇整到，都有呢個效果都好開心。（想整邊度？）眼、鼻乜都可以整吓，始終自己唔係靚仔。（而家對眼精靈咗？）黐咗雙眼皮膠紙，啲小技巧就幫到自己好多。」