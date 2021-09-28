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山田孝之松田龍平 與販毒疑犯劃清界線

2021-09-28 列印
■山田孝之和松田龍平及涉案疑犯的合照曝光。
■淺野忠信拒絕回應合照風波。
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　　昨有報道指，日本警方上月拘捕兩人，疑是向藝人提供毒品的毒販。據雜誌《FLASH》報道指，警方拘捕兩男並在他們在東京的住所及公司搜出約1.8克大麻及海洛英等毒品。《FLASH》更刊出兩男與山田孝之、松田龍平和淺野忠信等藝人的合照。

　　報道指涉案兩男是保坂兄弟，2017年開食肆獲山田及松田等到賀。有人爆料指保坂兄弟認識很多演藝人，包括著名女演員和形象良好藝人。保坂兄弟與藝人的合照曝光後，有指會對藝人形象造成影響，或會引起廣告商疑慮，甚至惹來警方調查。山田透過事務所否認和保坂兄弟有聯絡，「已有多年沒見面」；松田方面則稱「與嫌疑犯並非朋友」；淺野方面則拒絕回應。圖：資料圖片



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