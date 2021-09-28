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與女友玩前後腳 積克爭東尼獎劇帝落空

2021-09-28 列印
■積克單拖現身紅地氈。
■積克的女友Jeanne Cadieu不時分享靚相。網上圖片
■湯希斯丹頓到場內才和女友會合。
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　　美國舞台劇界盛事、東尼獎頒獎禮今年在疫情下復辦，表揚2019至2020年度的出色作品，由於疫情令劇院關閉近1年半，音樂劇組獲提名只有1人，劇帝由Aaron Tveit憑《情陷紅磨坊》贏得過半數評審的肯定而獲獎，該劇亦贏得最佳音樂劇、導演、男配角等共10個獎！

　　《Sea Wall/ A Life》的積克格寧賀（Jake Gyllenhaal）和《Betrayal》的湯希斯丹頓（Tom Hiddleston），在話劇組劇帝大戰敗於《The Inheritance》的Andrew Burnap手下。湯和積克均有帶同女友到場，但均低調地與女友分開行紅地氈，積克和索模女友Jeanne Cadieu前後腳現身；湯和女友Zawe Ashton在場內則有合照。



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