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老婆閔孝琳被揭有喜 太陽@BIGBANG將做老竇

2021-09-28 列印
■太陽和閔孝琳在2018年2月結婚。
■太陽與閔孝琳的「愛情結晶品」將出世。
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　　韓團BIGBANG成員太陽於2018年，與拍拖3年的閔孝琳結婚，婚後一個月即要去服兵役。昨日傳出喜訊，韓媒指閔孝琳已懷孕多個月，兩夫婦快將為人父母，對小生命即將降臨均感到非常期待和開心！Fans聞訊亦紛送上祝福，戥他們高興！

　　閔孝林日前曾在社交網上載心形棒棒糖照片，當時被推測是否暗示有喜。



　　另外，男團iKON成員Bobby，上月突然宣佈結婚並將會在今月做老竇，被指是「奉子成婚」的Bobby，昨日被傳已為人父，他所屬的YG娛樂其後證實，Bobby的太太已誕下BB，但未有公開BB的性別。

圖：資料圖片

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