老婆閔孝琳被揭有喜 太陽@BIGBANG將做老竇

閔孝林日前曾在社交網上載心形棒棒糖照片，當時被推測是否暗示有喜。
另外，男團iKON成員Bobby，上月突然宣佈結婚並將會在今月做老竇，被指是「奉子成婚」的Bobby，昨日被傳已為人父，他所屬的YG娛樂其後證實，Bobby的太太已誕下BB，但未有公開BB的性別。
圖：資料圖片
有「走私剋星」稱號的水警女高級督察林婉儀（黑白照），屢破大型走私案，她上周六在屯門沙洲一帶追截走私大飛時，與同袍乘坐的截擊艇遭撞沉，墮海失蹤，經警方連日海空搜索，昨晨於大嶼山二澳對開海面發現其遺體，終...
2021-09-28
受全國性煤炭緊缺影響，內地多地的限電情況持續。 遼寧周一有公司疑因限電，而發生煤氣洩漏，致二十三人中毒送院。另在微博上吉林限水電的情況更一度上熱搜，有消息指情況將持續至明年三月成當地常態，及後當局澄清...
2021-09-28
受新冠肺炎疫情衝擊，全球供應鏈都受影響。美國除了大鬧晶片荒之外，目前也傳出各地開始出現紙荒，不僅傳出有商家的商品目錄無法印刷、咖啡店沒有紙杯可用，大量食材缺乏，就連大型連鎖超巿Costco都要推限購廁紙，嚴重影響民眾日常生活。 據外媒報道，由於疫情影響，美國在本年的紙板與紙張的進口量下降了百分之九點七，北美各地紙張產能大幅下降，但又電商因疫情而蓬勃發展，導致全美各地包裝紙盒與包裝材料需求大幅上升。 生活用紙（衛生紙、紙巾）等產品開始出現短缺，Costco首席財務官嘉蘭德（Richard Galanti）表示，目前店內的紙巾、清潔用品等生活用品上都有購買限制。而印刷...
2021-09-28
九龍大埔道靠近琵琶山一帶，起居環境寧靜，享有高度私隱。是次精選坐落於此的嘉珀山，主打大碼戶型，是次精選當中的罕有放盤，實用面積約1659方呎，採4房2套設計，廳大房大，坐向東南，配備露台及近落地玻璃，...
2021-09-28
美國十年期國債息率升破1.5厘，市場憧憬息差擴闊，美國銀行股周一早段向好，而油價高企亦推高能源股。美股三大指數個別發展，杜指抽高，但納指則向下。杜指曾升263點，至35061點，升幅為0.76%。標普...
2021-09-28
美斯今夏加盟巴黎聖日耳門後，將於今晚歐聯A組主場首遇恩師哥迪奧拿領軍的曼城。面對聖日耳門着重個人能力的踢法，一向以團隊足球掛帥的哥式曼城勢佈下天羅地網，兩大守將魯賓戴亞斯和費蘭甸奴更成封鎖美斯的關鍵，而戴亞斯更放下狠話說：「無論對手是誰，我們都勇於挑戰。」，一於捧曼城。（Now643台周三凌晨3:00直播） 對上一次哥迪奧拿和美斯師徒對戰已經數到一六至一七球季的歐聯分組賽。今仗面對以美斯為首、單打獨鬥能力極高的聖日耳門，哥帥今仗無疑要佈下天羅地網作應對，中堅魯賓戴亞斯和防守中場費蘭甸奴就成為其中關鍵。前者今季各賽事場均交出一點三次攔截和三次解圍，費蘭甸奴的場均攔截更...
2021-09-28
剛開幕不久的場將軍澳商場OceanPopWalk海天晉滙，出名多打卡位，原來商場最近又換了新裝，請來大班迪士尼人氣卡通角色如巴斯光年、三眼仔、小熊維尼、米奇及米妮等進駐，讓大家盡情打卡。活動以迪士尼及...
2021-09-24
由幕後開始入行20年，35歲張文傑（German）拍開動作戲，唔係演奸人就係做黑社會，最近憑演出《特務肥姜2.0》MV兼任動作指導成功入屋， German直認預咗拍住姜濤同肥仔實反應好，但出身動作世家...
2021-09-28
自新冠疫情去年初爆發以來，幼稚園、小學、中學和大學的授課同受嚴重干擾，先是長時間停課，教育界覺得情況不可以繼續下去，必須補救，網上授課應運而生，更因疫情一度反反覆覆，網課變相取代了師生面對面的授課，但學校、老師、學生都心知不妙，長此下去，學習無法完整無缺，損失不少。現在當局容許師生打針率達要求的學校，可以全校恢復全日面授課程，迄今僅一所中學達標，情況並不理想，也不利於廣大學生追回學業的落後。 教育局容許十二至十七歲學生最少打一針疫苗滿十四日，以及師生整體接種率達七成的學校，即可申請恢復全日面授。屯門嗇色園可藝中學昨天起恢復全校全日面授，為疫情以來首所恢復全日實體課的本地課程...
2021-09-28
較早前本報報道，姚本輝馬房中，負責在從化訓練基地工作的副練黃裕亨因須立即回港處理私務，故要另覓人選代替。有消息指，馬會牌照委員會將簽發臨時副練馬師牌照予容少文，生效期至十一月中為止，而黃裕亨已經通知馬會，其養傷和處理私務所需時間要多久。至於他稍後返回從化崗位，亦須隔離檢疫二十一日，所以預期他最快要十一月中左右，才能返回工作崗位。 馬場浮世繪
2021-09-28