老婆閔孝琳被揭有喜 太陽@BIGBANG將做老竇

韓團BIGBANG成員太陽於2018年，與拍拖3年的閔孝琳結婚，婚後一個月即要去服兵役。昨日傳出喜訊，韓媒指閔孝琳已懷孕多個月，兩夫婦快將為人父母，對小生命即將降臨均感到非常期待和開心！Fans聞訊亦紛送上祝福，戥他們高興！閔孝林日前曾在社交網上載心形棒棒糖照片，當時被推測是否暗示有喜。另外，男團iKON成員Bobby，上月突然宣佈結婚並將會在今月做老竇，被指是「奉子成婚」的Bobby，昨日被傳已為人父，他所屬的YG娛樂其後證實，Bobby的太太已誕下BB，但未有公開BB的性別。圖：資料圖片