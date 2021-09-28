方便後生讀者，介紹返先，呢份稿主角叫胡渭康，1982年參加第一屆新秀，84年組成三人男團小虎隊，出過歌《忍著淚說GOODBYE》，85年解散，之後發展好長唔講嘞，自己睇維基啦，去到重點嘞，無錯，胡渭康今年54歲，但你望吓張Opening相，邊忽似啊？ 採訪：梁志明日前傍晚，着住粉橙色Tee、束腳運動褲加斜孭袋嘅胡渭康同女友人現身銅鑼灣時代連卡佛，因為生得高，所以一眼就發現佢，兩個人行入名店已經周圍望，望咗一陣開始用手接觸，左揭右揭，被胡渭康揭過嘅都係長身恤衫或外套，知佢今次想買咩啦。睇中唔啱身好慘揀咗一陣，胡渭康睇中一件盛惠12,900蚊嘅牛仔外套，見到啱即刻試上身，唔知件衫咩碼，但胡渭康着上身都顯得大件，膊頭好鬆袖又長，見佢問店員，又同女友人商量咗一陣，得知應該冇佢碼惟有除落嚟再揀過。之後見佢揀白恤衫，又望吓女裝裙，行咗半個鐘都無啱心水就離開。