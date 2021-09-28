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女友人陪行名店畀意見 ﻿胡渭康Model試身﻿﻿冇忽似54歲﻿

2021-09-28 列印
■好高大嘅胡渭康，同女友人去名店睇衫。
■件褸幾靚，但對胡渭康嚟講就大咗啲。
■除咗口罩，化晒妝，真係唔似54歲喎。
■當年同張國榮合照，胡渭康後生時都幾Cute。
■試衫試到笑，真係好鍾意喎。
■試完褸再揀白恤衫。
■日前，胡渭康聯同韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成「新秀隊」拍《思家大戰》。
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　　方便後生讀者，介紹返先，呢份稿主角叫胡渭康，1982年參加第一屆新秀，84年組成三人男團小虎隊，出過歌《忍著淚說GOODBYE》，85年解散，之後發展好長唔講嘞，自己睇維基啦，去到重點嘞，無錯，胡渭康今年54歲，但你望吓張Opening相，邊忽似啊？　　採訪：梁志明





　　日前傍晚，着住粉橙色Tee、束腳運動褲加斜孭袋嘅胡渭康同女友人現身銅鑼灣時代連卡佛，因為生得高，所以一眼就發現佢，兩個人行入名店已經周圍望，望咗一陣開始用手接觸，左揭右揭，被胡渭康揭過嘅都係長身恤衫或外套，知佢今次想買咩啦。

睇中唔啱身好慘

　　揀咗一陣，胡渭康睇中一件盛惠12,900蚊嘅牛仔外套，見到啱即刻試上身，唔知件衫咩碼，但胡渭康着上身都顯得大件，膊頭好鬆袖又長，見佢問店員，又同女友人商量咗一陣，得知應該冇佢碼惟有除落嚟再揀過。之後見佢揀白恤衫，又望吓女裝裙，行咗半個鐘都無啱心水就離開。

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