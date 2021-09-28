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穿梭各區睇豪宅　吳日言大開眼界

2021-09-28 列印
■吳日言欣喜奉旨到各區睇樓。
■吳日言、陳琪和黃芳雯齊拍攝《學霸睇樓團》。
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　　吳日言（Yan）、陳琪和黃芳雯（Paula）昨日齊拍攝新節目《學霸睇樓團》，她們在節目中要到各區睇樓，均表示參觀很多豪宅大開眼界很開心！

　　住在新界區的陳琪表示，在港島區拍攝令她知道更多樓市情況，問到會否搬出市區居住？她說不會，因對居住環境有情意結。談到校網是否選擇買樓地區的要素？Yan表示有留意，但之前買樓時未有小朋友，囡囡剛入讀幼稚園，能步行返學很方便，笑言以前爸媽沒甚理會她的入學事宜，現時身為人母，孩子未讀書已做很多資料搜集呢！Yan與Paula對於子女升學均費盡思量，Paula不會催谷子女，不一定要入讀名校，而陳琪的三名子女已分別入讀小學和幼稚園了。



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