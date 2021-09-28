前TVB高層余詠珊有傳將回巢有線電視，曾是其愛將的李佳芯（Ali）被指「隨時過檔」。Ali昨日出席活動時，指過檔之說只是傳聞，並非事實，她還有好幾年才約滿TVB。談到在劇集《智能愛人》表現獲讚，有望衝擊視后獎，Ali就認為言之尚早，還有很多大製作劇集未推出。問她有沒有信心？她坦言由拍攝到播完也沒信心，沒諗過攞獎。Ali曾在2018年奪得視后，她好滿足現狀，有獎是花紅。問到男友與視后之間她會如何選擇？她直接說想揀個老公，而且不需要拍拖。問她是否恨嫁？Ali說感情是控制不到，不可強求，如果有得揀，她當然會揀自己控制得到的，工作可以畀心機再努力，但愛情冇得努力！