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華仔「登六」忙拍戲 陳妍希隔空嗌「老公」

2021-09-28 列印
■華仔拍片與Fans分享喜悅。
■陳妍希竟以「老公」稱呼華仔！資料圖片
■華仔希望世界平安，個個健康！
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　　劉德華昨日「登六」，正在趕拍新戲的他要在工作中度過60歲大壽，加上疫情影響，未能舉行生日會，他特別拍下短片跟Fans分享喜悅。

　　華仔提到在三次隔離檢疫期間，除了吃和睡就甚麼都沒做，最後竟完全沒變胖。有感已久未近距離接觸Fans，華仔以沙啞聲線感性道：「希望之後的生日，能一切恢復平靜，世界平平安安，個個健健康康。」片尾播放了華仔近月在中港兩地的工作片段。



　　華仔近日趕拍彭順執導新片《危機航線》，劇組分享為華仔切蛋糕慶祝生日的照片。陳妍希則在社交網向華仔送上祝福，「早上邊化妝邊聽我老公的歌，祝他天天開心，生日快樂。」公然以「老公」稱呼華仔，有網民不禁取笑她是否不怕自己的老公陳曉呷醋！

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