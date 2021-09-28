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《怒火》刷新內地最賣座港片紀錄

2021-09-28 列印
■《怒火》前日票房已衝破13.15元億人民幣。
■陳木勝執導的遺作《怒火》亦贏盡口碑。
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　　陳木勝導演遺作、甄子丹及謝霆鋒主演、英皇電影《怒火》，票房勢如破竹，內地票房昨日已衝破13.16億元人民幣（約15.84億港元），撼低今年初上映的《拆彈專家2》，成為港片今年在內地的票房冠軍！

　　陳木勝導演遺作《怒火》目前仍在港上映，票房截至本月25日已大收逾2,500萬，走勢強勁！內地的票房繼續勢如破竹，票房截至前日已高達13.15億元人民幣，昨日更突破13.16億元，撼低年初上映的《拆彈2》。《怒火》仍繼續在內地上映，仍有不少觀眾捧場，票房勢必再創新高！圖：資料圖片



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