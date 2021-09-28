入行20年 終靠《肥姜2.0》彈起 張文傑難忘拍《怒火》 一提陳木勝即喊

由幕後開始入行20年，35歲張文傑（German）拍開動作戲，唔係演奸人就係做黑社會，最近憑演出《特務肥姜2.0》MV兼任動作指導成功入屋， German直認預咗拍住姜濤同肥仔實反應好，但出身動作世家的他，反而私心想MV吸引觀眾留意動作戲。作為動作演員German早前有機會參與陳木勝執導遺作《怒火》飾演「爆珠」，跟崇拜的陳木勝導演合作絕對是夢想成真，他更回想曾因錯失跟對方合作機會一度想過轉行，高大Man爆的他更因一番未及跟陳導講的話搞到即時爆喊！撰文：杜杜 攝影：葉君海髮型：Matt Chau 化妝：Nichol Chau 服裝：Moncler場地：Dada Bar + Lounge@The Luxe Manor在《特務肥姜2.0》MV首度跟姜濤及肥仔合作，作為動作指導的German大讚他們不似新人，「拍動作係鏡頭不停360度轉，靠自己sense機器去到邊要做啲咩動作，要好講經驗，但話畀佢哋聽個動作係點樣，個鏡頭點樣走，佢哋自然交到畀你，仲好準O添，唔覺得係新人！」對於兩人身手，German亦有讚冇彈，「阿姜高大，唔使做咁足都有嗰種感覺，肥仔可能要辛苦啲，身形嘅問題要做多啲，但兩個唔使教自然好型。（有潛質拍動作戲？）有，但要喺功夫上落多啲苦功，加埋佢哋對鏡頭敏感度就得。（留番3.0？）不如3.0諗吓整套電影！」MV令German成功入屋，他承認接拍時有私心，「我知道佢哋嘅歌、MV一定有人睇，我想令人睇完MV好想睇動作片，呢個反而係唯一私心，冇特登要自己好型好勁，想靠呢次機會畀觀眾睇到乜嘢叫香港動作。」出身動作世家German有此想法，因父親張孝慈和伯父張存都是圈中人，他3歲接觸中國武術，精通多種武藝的他，01年入行做電視及電影特技工作，亦擔任動作設計和演員替身，09年轉向幕前發展。作為愛動作戲的人，早前能夠參與擅長拍動作電影的陳木勝導演作品，絕對是夢想成真。其實他早在5、6年前已有機會跟導演合作，「傾到如火如荼，突然間同我講『因某啲原因你個角色改咗』，嗰個階段我啱啱嘗試離開幕後做演員，等緊一個機會，終於等到拍大製作，仲要係陳木勝導演，初初收到消息好興奮不停去準備，最後冇得參與，會覺得我係咪唔適合做呢行，成個人沉晒，不停打電話畀朋友問點處理，處理唔到諗住轉行，但突然叮一聲醒咗，我用嬲嘅心態當同陳木勝導演講，『你唔搵我！我要你有一日會搵番我去演一套戲，你搵得我唔會令你失望』跟住我好勤力去學嘢，練戲同身手，希望有日再拍到陳木勝導演嘅戲，之後有日公司同我講陳木勝導演有套戲開想搵你，我等咗呢個機會好耐！」講到呢度他突然忍不住流下男兒淚，邊喊邊講：「我可以話一出世就做呢行，呢件事令到我想放棄，畀我堅持到呢一日，覺得冇白費。（真係同到導演合作感覺點？）一路好鍾意佢作品，今次學到好多嘢，啱啱嗰段說話其實一路好想同佢開心分享吓，佢唔知呢件事對我影響好大，點知已經冇機會，覺得好可惜，不過最可惜係冇咗陳木勝嘅電影。」見梁詠琪變小粉絲鐵漢柔情，German有感性一面外，跟「女神」梁詠琪（Gigi）合拍新歌《流金歲月》MV即變小粉絲，聽聞在現場仲掛住望「女神」，「都唔係聽聞，我係呀！哈哈！女神嘛！好細個睇佢啲戲同埋聽佢啲歌大，真係好鍾意佢，好鍾意睇《初戀無限touch》，電視台不停重播我就不停睇！（見到女神唔識做戲？）咁又冇，拍嗰陣都係當佢係我女朋友攬，都好正常！（賺晒？）賺㗎！我唔收錢都可以，但公司唔得！但如果Gigi佢開到口唔收錢都會做，佢打電話畀我『喂German！』（有你電話？）冇啦！哈哈！」動作和談情，連搞笑也難不到German，最近跟前輩李司棋和梁祖堯拍廣告，首度以女僕造型亮相勁爆笑，「導演問我『形象得唔得㗎』，我講『都冇形象』佢真係好大膽叫我着呢啲衫，女裝以前做女替身成日着，今次着覺得好靚囉！我仲要求畫個心心喺面度！但啲喱士好拮，同埋對鞋好唔舒服。（下次再激着宮廷爆乳裝晒41吋胸肌？）我平時都爆乳，宮廷爆乳可以加番啲功夫，同埋可以挑戰《翠絲》2.0，同黑哥整番個《翠絲》對決耍埋劍。」