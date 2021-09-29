以前唔識扮識又介意人哋點睇 ﻿小肥曾經好廢而家學會知足﻿

小肥近日推出新歌《廢柴》來紀念出櫃一事，「出櫃只係我人生其中一件事，心魔先係重點……」過去一直戴面具做人的他，自嘲猶如患「被害妄想症」，很在意別人的眼光，令自己愈縮愈細影響到工作機會。小肥在歌唱事業中曾遇瓶頸，雖然不強求再創代表作，但常在頒獎禮食白果也感心灰。撰文：黎寶倫 攝影：沈健程 化妝：Yen Lai 造型：Patrick Ho髮型：Bowie Lo@Admix Hair Styling 場地：manta.house以往的小肥唔識埋堆，最怕出席老闆級宴會，「以前跟Paco見好多世面，舊公司成日大排筵席，但我好驚見到老闆級嘅人，因為唔知點溝通，唔打招呼又冇禮貌，打招呼又驚人哋覺得我搏乜，嗰時我好收埋自己，唔知點同人傾落去。」因擔心惹誤會，他連識於微時的DJ朋友也疏遠，直至2017年製作歌曲《內外》時，監製康家俊一言點醒要誠實，去年終在陳志雲網上節目公開同性戀身份，令小肥逐漸開放自己，「有問題會盡快解決，唔會咁左避右避，人際關係都好咗。」頒獎禮鑊鑊齋坐問可曾自覺廢柴？小肥坦言過去不肯面對自己的缺點，經常唔識扮識，「你愈去遮就愈顯得廢，如自己懶聽歌，同人圍埋一齊講音樂，冇聽過都扮識，o依家會好虛心學習。」提到上ViuTV節目《七救星》搵師傅打救，憑出道作《寵物》和《時光機》令人熟識的小肥，曾在事業上遇瓶頸而感到好「廢」，他直言每年帶着期望去樂壇頒獎禮，惜最後也失望而回，「究竟做啲咩先令大眾接受或嘉許呢？呢樣有時係有啲灰嘅。作為藝人時機運氣都好緊要，我覺得做歌手要知足，但都要不斷追求，好似我而家學唱歌咁，要畀心機再踩多啲油。（再創代表作？）會希望，但唔會強求，作品一定要由心出發。」