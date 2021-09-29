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曾志偉：TVB不斷招攬人才 盼更多年輕人加入影視業

2021-09-29 列印
■曾志偉認為最重要的是創意。
■曾志偉等昨日齊出席《2021粵港澳大灣區青少年短片大賽》記者會。
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　　曾志偉日前獲晉升為TVB總經理（節目內容營運），昨日出席《2021粵港澳大灣區青少年短片大賽》記者會時，他表示歡迎18歲以下年輕人拍短片參加，截止日期是12月31日，當中的好故事有機會拍成劇集，希望培養更多年輕人對電視及電影的興趣，最重要是創意，技術反而不重要。

　　談及升職，曾志偉笑道︰「升職代表更多工作。（加薪？）是辛苦的辛，不過是開心，開心不是因為升職，功勞是身邊的同事，大家辛苦得到認同，收視好咗、廣告多咗。」至於兼顧的工作是否比以前多？志偉稱以前已經多，現時甚麼都要理。



　　談到會否招攬更多人才？他說會不斷招攬，無論合作過的電視人、電影人，同時希望培育新一代，有更多年輕人加入電視行業。

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