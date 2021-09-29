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新片勇鬥劫機狂徒 60歲華仔連場動作戲

2021-09-29 列印
■華仔在片中扮演國際安保專家。
■彭順執導新片《危機航線》舉行開鏡儀式。
■張子楓演華仔的女兒。
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　　劉德華監製兼主演、彭順執導新片《危機航線》日前開鏡，適逢華仔60歲生日，台前幕後紛向他送上祝福。《危》片講述豪華巨無霸客機A380遭劫機，華仔飾演的國際安保專家與女兒聯手在萬米高空對抗匪徒。據知，電影公司投資近3億元，製作1比1 A380客機實景。

　　華仔在片中與張子楓演父女，是他繼《失孤》、《我的特工爺爺》之後再演父親角色，更要應付大量動作場面！曾參演《唐人街探案》等電影的張子楓，則挑戰視障人士角色，與華仔演繹默契十足又有重重矛盾的父女，片中的她意外失明後對父親耿耿於懷！



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