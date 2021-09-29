現年58歲的吳宗憲在娛圈打滾逾30年，他計劃移居上海從商售賣吸塵器，辦公室設於浦東，但因疫情關係未能啟程。吳宗憲又否認有健康問題，而是沒辦法再繼續錄影，即使出兩倍薪水，他也不考慮再錄節目，又感慨台灣藝人很沒尊嚴，常會被質疑「為甚麼可以賺這麼多錢」。圖：網上圖片
吳宗憲淡出娛圈 移居上海做生意
現年58歲的吳宗憲在娛圈打滾逾30年，他計劃移居上海從商售賣吸塵器，辦公室設於浦東，但因疫情關係未能啟程。吳宗憲又否認有健康問題，而是沒辦法再繼續錄影，即使出兩倍薪水，他也不考慮再錄節目，又感慨台灣藝人很沒尊嚴，常會被質疑「為甚麼可以賺這麼多錢」。圖：網上圖片
設多個「天文台」 把守入邨通道 公屋賭檔猖狂 放哨防冚檔
舊屋邨非法賭博禁之不絕，荃灣梨木樹邨一個隱蔽大型賭檔，由多個「天文台」把風，防範警方冚檔。據記者連日視察，桃樹樓地下暗角每晚有數十人聚賭，場面誇張。有區議員透露，有家庭主婦一晚輸掉上萬元，家用都輸清光...
2021-09-29
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內地未成年人網遊須電子身份認證
中國政府網周一公佈，國務院關於印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要的通知。其中《中國兒童發展綱要（2021—2030年）》指出，要加強未成年人網絡保護，實施國家統一的未成年人網絡遊戲電子身份認證，完...
2021-09-29
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北韓疑試射短程彈道飛彈
南韓軍方和日本防衞省周二早上發佈消息，指北韓於清晨時份朝鮮半島東岸對開海域發射不明物體，可能是一枚短程彈道飛彈。這是繼北韓於本月十五日聲稱成功試驗新式的鐵路導彈系統後，另一次試射行動。同天，北韓駐聯合...
2021-09-29
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望翠山開揚景 聚龍居敞亮長廳典雅舒適
大圍豪宅屋苑聚龍居，向來以用家主導，是次走訪一個大戶放盤，實用面積1241方呎，採用4房1套設計，據了解，屋主曾豪花百萬裝潢，客廳以柔和淺調設計，布置講究，並外連露台，向正南，外望樓景及翠綠山景。 ...
2021-09-29
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美債息飆 市場憂停擺 杜指跌569點 納指挫逾2%
美國10年期債息升至1.558厘，加上市場憂慮聯邦政府停擺，美股三大指數全線下滑，其中納指更重挫逾2%。杜指早段曾挫464點，報34404點；標普500指數報4358點，跌84點；納指報14573點，...
2021-09-29
- 攜程扭虧轉賺七億人幣
- 內地整治虛幣 比特幣插5%
- 美經濟數據遜色 減提早收水憂慮 恒大露曙光 杜指升506點
- 郭曉亭蔡晋任星島聯席總裁
- 恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈
- 德林擬斥五億購資管公司
- 十大內銀半年賺7828億 德勤發表中國銀行業上半年發展回顧及展望稱，受惠於疫情受控、經濟逐步復甦，今年上半年中國10家境內商業銀行的純利合共7828億元（人民幣，下同），按年升13.79%，當中平安銀行以28.55%增長位居增速首位。德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人郭新華昨日表示，上半年中國國內生產總值按年增長12.7%，預計中國經濟全年有望增長8.2%。會計師事務所羅兵咸永道亦認為，上半年中國經濟穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道。
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C朗「恐黃潛症」未除 魔咒難逃
曼聯近四場各賽事三敗，包括歐聯F組首輪作客1:2不敵年青人，今晚次輪主場鬥維拉利爾志矢反底，但攻擊王牌C朗拿度和領隊蘇斯克查卻被魔咒所困。前者近年迎戰黃色潛艇時表現每況愈下，成績亦不理想；蘇帥領軍出戰此賽事亦輸多贏少，兩人今仗難助紅魔走出低潮，一於博和。（Now643台周四凌晨3:00直播） 近期紅魔陷入低潮，先在歐聯F組地頭1:2不敵同組實力最弱的年青人，其後雖在英超反彈造訪韋斯咸勝2:1，不過他們緊接又在聯賽盃及聯賽不敵鐵錘幫和阿士東維拉，四場各賽事僅得一勝三負。今夏回歸紅魔的C朗拿度矢言要盡快振作：「我們必須迅速做出回應，重新振作起來，因為每一分都十分重要。」...
2021-09-29
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心臟病︱中醫面診看出心臟健康 紫舌面青或因血脈受阻
心臟病是香港三大致命疾病之一，逾半突發性心臟病都是突如其來，隨時危及生命。而中醫診症4步望聞問切，第一步就是望診，中醫認為面部代表心臟，從病人的面相，亦可以看出心臟問題的徵兆，並作為心臟健康的參考指標...
2021-09-27
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Jer林家謙亞博齊開騷 Tyson Yoshi巨肌惹尖叫 姜濤甘拜下風
姜濤、林家謙、Jer（柳應廷）和Tyson Yoshi，前晚在亞洲國際博覽館舉行拉闊音樂會，四位歌手使出渾身解數落力演出，Tyson Yoshi脫下上衣晒肌，台下即時尖叫連連，姜濤其後受訪時坦言，自問...
2021-09-29
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社論——飲宴人數鬆綁 查針紙勿馬虎
本港近個半月沒出現本地確診新冠肺炎個案，政府因應疫情持續放緩，放寬食肆限聚令，容許D類食店的宴會人數上限，由原先一百八十人增至二百四十人，臨近年尾聖誕新年檔期，加上是婚嫁旺季，宴會酒席將會轉旺，食肆多做生意之餘，要額外小心，提防宴會場所變爆疫溫牀。 食衞局公佈，在「疫苗氣泡」原則下，考慮到D類餐飲店採取了嚴謹的防疫措施，包括所有員工完成接種疫苗，以及至少三分之二顧客已打第一針，故容許這類食店的宴會人數上限增至二百四十人。這項公佈，對生意走出谷底的飲食業來說，喜上加喜，有業內人士估計，有助刺激市民在年尾節日多搞派對或宴會，料中式酒樓生意至少升兩成。業界開心之餘，也要小心，聚會...
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馬場浮世繪——野田重擊復出爭短途馬錦標
周日日本中山競馬場將舉行國際一級賽短途馬錦標，屆時去屆香港短途錦標冠軍「野田重擊」將力圖成為日本賽馬史上，第六匹能夠於同年包辦高松宮紀念賽和短途馬錦標的賽駒。練馬師安田隆行日前接受訪問時表示，「野田重擊」今年四月在香港出戰主席短途獎時，因起步緩慢失位，途中走勢並不順暢才致敗，令他感到無奈。他又謂自此讓馬兒休戰五個多月，而此舉有助平衡馬匹的身體狀況和角逐情緒，令牠復出時表現更佳，而期間操練循序漸進，目標直指今仗。 安田隆行另透露，「野田重擊」今仗主要對手，是在高松宮紀念賽得亞軍並新勝人馬錦標的「拉丁城市」，以及人馬錦標的亞軍「妙發靈機」，但他對「野田重擊」的機會仍樂觀。他又謂...
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