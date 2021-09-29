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吳宗憲淡出娛圈　移居上海做生意

2021-09-29 列印
■吳宗憲早前出席女兒吳則含的婚禮。
■吳宗憲有寶島「綜藝節目天王」封號！
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　　著名台灣綜藝節目主持吳宗憲，早前傳出擬淡出娛圈，他日前接受傳媒訪問時承認確有此打算，他說：「我慢慢淡出，因為媒體界我已經愈來愈不適應，每天要面對很多的記者朋友。」他主持的節目《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》和《小明星大跟班》將會另作安排，或會壓縮錄影時間。

　　現年58歲的吳宗憲在娛圈打滾逾30年，他計劃移居上海從商售賣吸塵器，辦公室設於浦東，但因疫情關係未能啟程。吳宗憲又否認有健康問題，而是沒辦法再繼續錄影，即使出兩倍薪水，他也不考慮再錄節目，又感慨台灣藝人很沒尊嚴，常會被質疑「為甚麼可以賺這麼多錢」。圖：網上圖片



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