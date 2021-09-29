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性販賣等9罪成立　R. Kelly面臨終身監禁

2021-09-29 列印
■R. Kelly被拒保釋，還柙等候判刑。
■畫家畫出R. Kelly在庭上的情況。
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　　曾經憑名曲《I Believe I Can Fly》紅爆全球的54歲R&B歌手R. Kelly，早前被9女2男指控性侵及性販賣等罪被捕，他被指過去20年禁錮及性侵女性及兒童，更販賣女子到美國多地，以及製作兒童色情片。

　　經6星期審訊，R. Kelly 8項性販賣及1項敲詐勒索罪全部成立，敲詐罪最高刑罰為入獄20年，每項性販賣罪最高10年徒刑，面臨判處100年，等同「終身監禁」，案件刑期將於明年5月4日宣判，R. Kelly前年10月被拒保釋後一直還柙。



　　受害人在庭上指R. Kelly是暴力的人，並要稱他做「Daddy」，其中一名23歲女子，表示自己17歲時跟他性行為後感染性病。

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