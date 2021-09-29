Jer林家謙亞博齊開騷 Tyson Yoshi巨肌惹尖叫 姜濤甘拜下風

姜濤、林家謙、Jer（柳應廷）和Tyson Yoshi，前晚在亞洲國際博覽館舉行拉闊音樂會，四位歌手使出渾身解數落力演出，Tyson Yoshi脫下上衣晒肌，台下即時尖叫連連，姜濤其後受訪時坦言，自問難以匹敵，亦「無謂獻醜」！姜濤和Jer（柳應廷）的9位MIRROR隊友前晚齊到場打氣，姜濤的媽咪和新片《阿媽有咗第二個》中的媽咪毛舜筠亦有捧場。Tyson Yoshi在個人環節脫去上衣騷健碩肌肉，他說：「Rundown成日改，都係而家除！」即時引來尖叫，炒熱全場氣氛！林家謙激罕跳舞林家謙上場時就激罕與舞蹈員跳舞，其後與姜濤合唱《難道喜歡處女座》，家謙問姜濤：「我好挑剔咩？」姜濤笑道：「係呀！我第一首歌係你監製，你嫌我懶音太多！」家謙即尷尬地說：「而家好好多！都可以呀！」姜濤指在《一號種籽》前已跟家謙合作過，家謙即說：「即係我攞咗你第一次？哈哈！」姜濤聞言就扮怕醜，兩人隨即首次演繹《有一種傳說》。姜濤拒騷肌：無謂獻醜Jer開騷前透露氣管敏感很辛苦，他前晚獨唱時，起初明顯吃力。到姜濤個人環節，當他演唱完《不可愛教主》即借位扮與女舞蹈員親嘴，之後全程跪在台上演唱《Dear my Friend》。四位歌手完騷後齊接受訪問，Tyson Yoshi透露開騷前操肌三個月！問姜濤為何不一起在台上騷肌？他笑言：「很難跟Tyson鬥，無謂獻醜！他的胸肌有兩個Stanley（邱士縉）咁厚！」Jer：只有七成狀態Jer則說受氣管敏感影響，演出只有七成狀態，從小氣管較差的他演出時感吃力。早前當眾暈倒的姜濤，前晚狀態大勇，他笑言可能是有兩位媽媽（姜媽和毛舜筠）捧場，最開心是隊友撐場，又指Anson Kong的《特登》歌詞很難背！花了個多月練舞的林家謙，笑言只是跳「鈣質舞」，亦無意做跳唱歌手，更自嘲「人家跳唱Megahit，我則是Megamiss！」問姜濤覺得家謙的舞步如何？他認為跳得不錯。問到想不想再機會？四人都抱隨緣態度，會否舉行Part 2亦順其自然。