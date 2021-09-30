今年7月，露雲娜為《風行的音樂永續》唱片翻唱陳百強嘅經典歌《我的故事》，反應及銷量同樣叫好，網民好期待舉行實體演唱會，因此，風行唱片董事鍾慧慧(Mimi)馬上做嘢，喺10月12日舉行《音樂永續演唱會》。疫情下停晒工，形容連聲帶都發霉嘅Rowena歡喜若狂，嗱嗱聲減肥備戰。採訪：方騫平攝影：沈健程 場地：九龍海逸君綽酒店Waterfront Bar&Terrace喺疫情下露雲娜(Rowena)冇乜搞作，去年底再推出Hi-Fi發燒專輯《下雨天》，上吓電視及電台節目，做吓些少宣傳就係咁簡單，所以一聽到下月喺文化中心，跟方伊琪、歐信希、張武孝(大AL)開演唱會就相當期待，她興奮說：「我真係好痕(身痕)，聽到音樂會郁手郁腳好想跳舞，疫情期間都冇開過live，好怕把聲都發晒霉，平日只係對住老公唱歌，真係幾悶㗎，好想同班fans近距離接觸！」續約包食一世白飯目前Rowena戒食甜嘢及澱粉質，希望身形瘦啲，到時着起戰衣都會好睇啲：「演唱會上會唱《我的故事》、《傳說》、《千年女王》、《戚眼眉》等經典歌。」問到係咪唔太計較歌酬？Rowena大笑說：「老闆好錫我！」Mimi即補充：「因為佢哋太乖，我唔忍心壓佢哋價，都幾高(歌酬)㗎！而且演唱會反應好，又多贊助，所以圍到條數。」原來Rowena係「風行福將」，Hi-Fi發燒專輯《下雨天》喺疫情下推出反應好到出埋日本版。Mimi更報喜：「我哋真係好夾，最近佢同我哋續咗合約，我供應佢一世食白飯！」戒緊澱粉質嘅Rowena唔肯收貨，笑言要Mimi包佢一世食牛扒。