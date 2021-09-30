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巨胸佐敦涉毒駕被捕

2021-09-30 列印
■現年43歲的佐敦案發時仍處停牌期。 資料圖片
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　　巨胸女星佐敦（Jordan、原名Katie Price），昨日被外媒報道指，她在前日於英國的公路駕車自炒翻側後，受傷被送入醫院及被捕。警方調查後，懷疑在事發時仍處被停牌期的佐敦，涉嫌醉駕及疑曾吸毒。

佐敦發生意外後，家人發聲明稱一直擔心她的精神狀況，並希望傳媒能給她空間接受治療。



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