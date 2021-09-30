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櫻井相葉娶妻 粉絲獲「失戀假」

2021-09-30 列印
■小川要報道舊愛櫻井的婚訊。
■失婚的小川現年36歲。
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　　日本組合嵐成員櫻井翔及相葉雅紀前日突然宣佈娶妻，不少女粉絲紛告「失戀」！有一家日本大型公關公司即「抽水」，提出員工可申請一天「失戀休假」，調節好情緒才上班！

　　櫻井的舊愛、TBS電視台節目《news 23》主播小川彩佳待遇就有天淵之別，她在前晚的節目中要報道櫻井的婚訊，網民紛指她表情尷尬、強顏歡笑，更指電視台這樣安排甚殘忍！小川和櫻井17年被爆拍拖，已到談婚論嫁階段卻在年半後分手。小川其後下嫁爛滾商人及於去年誕子，但在今年6月離婚。



圖：網上圖片

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