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黃德斌盼《大叔》添食起雙飛

2021-09-30 列印
■黃德斌和簡慕華感謝支持《大叔》的劇迷。
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　　黃德斌和簡慕華昨日齊出席開幕活動，談到因合演的劇集《大叔的愛》受歡迎工作大增，他們即感謝各方支持。

　　問到再合作機會？簡慕華透露初步有問過他們的檔期，德斌則指有計劃該劇原班人馬合作，但要視乎檔期，暫未知是劇集續作還是電影版，他就希望两樣都拍「起雙飛」！簡慕華笑言希望有得揀「小鮮肉」；德斌則認為最緊要開心和有新鮮元素！



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