謙稱自己是拍劇新丁的車婉婉，最近在TVB劇集《我家無難事》首度跟影后鮑起靜合作，飾演母女，婉婉坦言睇完劇本加上有機會跟鮑姐合作已勁開心，真正合作時亦感受到影后的「威力」。劇中婉婉兒子是高頭大馬的胡㻗，雖然現實中囝囝Justus（暱稱BBQ）只得4歲，但勇氣可嘉，令她相當欣賞。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海 髮型：Kate @HairCulture化妝：亞晴 服裝：Vein 場地：富薈炮台山酒店婉婉在《我家》的拍檔大部份都未合作過，她笑言：「我根本係個新人嚟，拍電視劇其實好少，只係因為《皆大歡喜》覆蓋太過強勁。」所以對於今次角色戲份和挑戰性都大感興奮，「監製（王心慰）搵我傾『Double』角色時，我已經流晒眼淚，好鍾意呢個角色，當吓除咗鮑姐外其他角色都未定案，我一聽到鮑姐做我阿媽，又聽晒個故仔，已經好恨拍。」首次跟鮑姐合作，婉婉未開工已想好向對方請教，埋到位更加令她難忘，「我同鮑姐嘅場口唔算好多，但啲場口好激烈，好多嗌交戲，頂撞佢，啲女都係頂心杉，但係鮑姐一嚟好有媽媽感覺，我哋好易入到位，件事好容易就OK啦！我唔識點樣講，就好似啲積木跌晒落啱嘅位咁樣，化學作用係點，留待觀眾睇完之後話番畀我聽，但拍嘅時候，我同鮑姐都覺得件事係對勁，佢個火有幾大我個火就有幾大。」2017年婉婉為丈夫Jonathon誕下囝囝BBQ後已開始做人母角色，但想不到這劇會有胡㻗這樣神高神大兒子。不過真實中的囝囝仲好細粒，但BBQ的勇氣卻令身為媽咪的婉婉相當感動，「最近帶佢去學滑板，佢係唔炒埋牆都唔停，勇氣幾可嘉，唔係個個細路仔炒埋去10次都仲去玩，跟住佢有一次跌到個pat pat好痛，佢喊到不得了，但佢喊完自己同個教練講，我想再試吓喎，好Man，好型仔，好勇呀！男仔能夠有呢種勇氣，跌低再試，我係好欣賞佢，再試佢就成功，我好開心，我有解釋番畀佢聽，唔放棄再練就會成功。」