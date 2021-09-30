周秀娜、李靜儀（Heidi）及盧慧敏（Amy）到尖沙咀出席活動，周秀娜於年初拍畢的新片《馬達。蓮娜》成為香港亞洲電影節開幕電影，她笑稱片中與對手張繼聰有親熱戲，她說：「拍親熱戲應該是最舒服和最暖的。」她解釋，因為拍攝是冬天開始，當時她要穿背心短褲或高义旗袍，但拍攝親熱戲是在車廂內進行，可以在暖氣下拍攝。另外，陳卓賢（Ian）女友Amy指自合作拍劇後很多人期待他們組成情侶檔，但她現在還是各自各做。Ian昨日在另一活動上表示，試駕新車第一個乘客是Anson Kong而不是Amy。Amy笑謂：「他們二人是車友，（你不是第一位？）我倒數第一位！我也未必會跟他分享時裝，（但你的位置很重要？）不需要用這些證明。」