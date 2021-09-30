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AL爆肌Look粉絲心心眼　Edan投降：冇得同佢鬥

2021-09-30 列印
■Edan（右）踢爆Jeffrey大隻得誇張。
■Anson Lo的爆肌相，令一眾粉絲大叫流鼻血！
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　　教主Anson Lo（盧瀚霆）近日曝光一輯為內褲代言的半裸上身爆肌照，令粉絲紛紛留言：「嘩！頂唔順。」、「流鼻血！」、「要Call白車喇。」以往衣着密實的他，今次竟半裸晒肌，更有六嚿腹肌，除女fans心心眼，男士也為之羨慕，一眾「前夫」更開心留言：「前夫們終於有底褲着喇。」

　　呂爵安（Edan）昨日出席活動，談到Anson Lo的內褲騷肌照，表示：「有留意，我都覺得嘩……好大隻！犀利嘅。（會否鬥大隻？）冇得鬥，有得鬥都想鬥。MIRROR之中Stanley最大嚿，好fit。」Edan拍新劇《i.SWIM》努力操水和做Gym，自言大隻了，他又指昨日同場的劇集拍檔魏浚笙（Jeffrey）大隻得誇張，Jeffrey表示一星期五日做gym，自認肥底若不操就會肥。



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