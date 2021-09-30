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傳續約扭計加人工變串星 陳展鵬自揭被TVB「大懲罰」真相

2021-09-30 列印
糖妹炒車 ■劇中受情傷嘅糖妹炒車墮地受傷，好彩同病相憐嘅陳展鵬喺度照顧佢。
踎住對戲 ■因為身高差問題，好熱嘅展鵬一邊吹住風扇仔，一邊踎低同糖妹對戲。
加持作用 ■糖妹讚陳展鵬有觀眾緣，跟他合作拍劇能產生加持作用。
瞓身演出 ■糖妹拍炒車戲拍到瞓晒地，好投入。
斜坡踩車 ■149cm高嘅糖妹要踩上斜坡，展鵬取笑佢原來對腳夠長踩到單車。
遲遲未出 ■陳展鵬同陳煒去年底拍《黯夜守護者》好有發揮，但未知播出日期。
邵氏愛將 ■邵氏網劇《廉政狙擊》由吳卓羲、胡定欣及王浩信主演。
換上馬明 ■新劇《隱形戰隊》由陳展鵬換上馬國明主演，展鵬則被安排擔演一個好特別嘅角色。
終奪視帝 ■2016年，陳展鵬「升呢」視帝。
一致睇好 ■由陳山聰、陳展鵬及伍允龍主演，拍咗近4年嘅劇集《唐人街》被睇好，可惜遲遲未出街。
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        44歲的陳展鵬剛同TVB續約即劇接劇，但《廉政狙擊》、《童時愛上你》及《隱形戰隊》三劇都係由男一變身「串星」，難免惹來猜測，有傳他續約扭加人工，被公司大懲罰！對於傳聞展鵬一於少理，日前喺翳焗兼高溫天氣下拍《童》劇外景，拍檔係矮佢一大截又首次合作的糖妹（黃山怡），見佢彎身同糖妹做戲好投入，全無異樣。展鵬自揭要幫公司做「特別任務」，以「收視福將」身份同多啲唔同演員，喺唔同類型嘅劇集合作帶旺套劇。

採訪：方騫平 攝影：葉君海



        日前，糖妹跟陳展鵬於北潭涌拍《童》劇外景，劇情講述一直暗戀張振朗嘅糖妹好失意咁喺斜坡度踩單車，不慎炒車墮地受傷，好彩得到同樣失戀嘅陳展鵬幫手，互相安慰。糖妹拍到瞓晒喺地下真嘅一樣，至於身高180cm嘅展鵬為咗就住149cm嘅糖妹交戲，唔想對方視線向上咁尷尬，流晒汗都盡量踎低配合，舉動獲讚暖男，展鵬笑說：「咁我都有啲體溫嘅！」糖妹跟展鵬初次合作好有新鮮感，還踢爆糖兄秘密：「糖兄老婆係展鵬fan club要員，我一早經已喺佢哋度聽到『鵬鵬』個名，今次可以喺糖兄面前耀武揚威！」

係咁同新拍檔合作

  繼《逆天奇案》首次同馮盈盈合作後，展鵬之後嘅對手好似高海寧、張振朗及湯洛雯等都好少合作，有啲甚至未合作過。問到係咪因為主演嘅《逆》劇大收旺場，所以多套新劇要搵佢嚟「助攻」搶收視？展鵬笑住自揭傳聞中「大懲罰」真相：「好多朋友都關心問過我，點解最近喺工作上有咁大調動呀？其實係同公司嘅協商，佢哋想我拍多啲唔同類型嘅劇種，同多啲新人合作，等觀眾冇咁悶。」在旁嘅糖妹舉腳贊成：「鵬鵬向來好有觀眾緣，可以起到加持作用。」

同TVB關係非常好

  展鵬坦言要面對不停變化嘅角色係一個大挑戰：「同到咁多人合作都開心嘅，哈！感覺好似拍緊新年劇咁，有唔同嘉賓客串吓帶出新鮮感，如果鍾意可以搵我做埋傳菜『Hello乾炒牛河一碟！』」問到可會擔心被「降呢」做「串星」？展鵬重複兩次說：「唔會㗎！唔會㗎！我咁old school，因為觀眾睇住我成長，最重要係演出有誠意。」而糖妹就指他存在感太強，觀眾唔會咁睇。講到跟TVB關係，陳展鵬即說：「非常好！續約條件非常好，TVB養活緊我屋企，我打工啫！喺呢個環境，公司好咪我好囉！」

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