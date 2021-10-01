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上載疑似不雅照 ﻿鄭爽揚言：﻿﻿等道歉﻿

2021-10-01 列印
■鄭爽因代孕棄養及逃稅成為「劣跡藝人」。
■鄭爽發佈的相片在網上瘋傳。
■張恒爆鄭爽棄養他們由代母所生的兩位孩子。
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　　鄭爽早前被揭聘代孕卻棄養及逃稅，被內地列為「劣跡藝人」遭媒體平台封殺，她前日就在外國社交網IG出帖，發佈疑似不雅照及揚言「等道歉」。圖：網上及資料圖片

　　鄭爽前日在IG上載模糊不清的女子臉部照片，另一幅則經軟件處理，但相中女子令人聯想涉不雅動作，鄭爽留言道：「我的圖片不糊，不過她們應該不想要那麼清晰。我再也不想被困在這場噩夢裏，我一直在等一個公開的道歉，給我一個期限。」發文令不少網民猜測，鄭爽想指控前男友張恒「偷食」，或是要迫對方道歉。



　　有網民支持鄭爽公審渣男，有人建議她行事應低調，私怨應自行解決，有心水清網民就留言「她把張恒打倒了也依然是代孕棄養逃稅」，而鄭爽已急急將有關照片刪除。

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