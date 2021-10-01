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夫妻疫境日對夜對出事　43歲長谷川京子傳婚變

2021-10-01 列印
■長谷川被指擬積極發展個人品牌。
■長谷川常被攝得獨來獨往。
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　　現年43歲的長谷川京子與樂隊「色情塗鴉」結他手新藤晴一，近日盛傳婚變，已遷出獨居的長谷川被指擬與新藤離婚，結束13年婚姻。

　　長谷川和新藤育有12歲兒子及8歲女兒，新藤曾於15年被攝得在夜店攬女。據《女性SEVEN》報道指，在疫情下未能開騷的新藤經常留在家，兩夫妻日對夜對摩擦漸多，長谷川認為對子女造成不良影響，故於今年初搬離住所，她亦被指擬自力更生，積極發展個人事業。圖：網上圖片



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