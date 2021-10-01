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今井繪理子被睇好入閣

2021-10-01 列印
■今井落力為岸田拉票。
■今井和岸田關係友好。
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　　38歲SPEED成員今井繪理子為日本執政自民黨參議院議員，她力撐的岸田文雄日前勝出自民黨總裁選舉，並將接任日本首相。

　　日媒《東京SPORTS》昨日報道指，今井可能獲岸田招攬擔任內閣職務。今井前日在社交網上載選舉當日力撐岸田的照片，今井亦有分享和岸田談論政策的短片。報道指岸田希望最少有3成閣員是女性，故今井有很大機會獲邀擔任閣員。失婚的今井，在17年曾爆出與已婚神戶市議員搞不倫，但仕途未受大影響，更獲安倍晉三提拔任內閣府政務官。



圖：網上圖片

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