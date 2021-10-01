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克勤王赫野《秒針》洗腦點擊破億

2021-10-01 列印
■克勤和王赫野合作愉快。
■《秒針》的MV充滿懷舊情懷。
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　　李克勤最近和憑《大風吹》爆紅的內地音樂人王赫野，合作推出廣東歌《秒針》，大玩懷舊情懷。

　　向來對自己歌曲參與度極高的克勤，這次難得放手不管，更用「天方夜譚」來形容與王赫野的合作，他說：「我入咗行三十幾年，佢只係三個幾月，哈哈！但我覺得既然大家碰到係一個緣份，就唔好諗咁多，嚟啦！」該曲上架數日已有破億播放點擊數字！克勤認為找對了曲風，「證明有少少洗腦式嘅曲風喺一啲手提電話短視頻裏面係好適用，呢個亦都係我哋有呢一個合作嘅主要原因。」



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