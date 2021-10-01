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小儀恨去日本行山

2021-10-01 列印
■小儀（右三）識企位，頓時變「高人」！
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　　小儀、李綺雯及和泉素行等，昨日齊錄影朱薰主持的香港開電視節目《世界零食開倉戰》。

　　「人仔細細」的小儀自認是重度零食迷，疫情下少運動，體重已創新高超過100磅，更笑言變成「迷你貨櫃」！50歲的她自言太為食，但亦驚惕要好好節制。小儀在疫情前每星期都會行山，但疫情下未能到日本屋久島行山，令她失去目標！她笑言會透過行山及減肥舞課程維持健康。李綺雯就直言少吃零食，當上健身室老闆娘後更注重飲食，主要的工作則是為學員提供飲食意見。



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