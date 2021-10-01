戰勝自己 坦白同隊友講肉麻嘢 AL求跟Jer合組 「幼稚園雞」CP

剛爆肌拍廣告的「教主」Anson Lo（AL），新歌《Megahit》不但首度邀得黃偉文填詞，MV亦有大量嘉賓客串演出，MV推出一周點擊已衝破200萬。今次歌曲講人與人之間關係，原來AL以往好怕對MIRROR隊友坦白，最驚面對成員竟然是最細的Tiger，但自誇大個仔想通了的他，自爆對Tiger講肉麻說話過程，Tiger反應絕對是亮點。不過，講到揀隊友合唱，他卻首選跟他同樣是「幼稚園雞」的成員，仲話要跟對方齊試新嘢，究竟他想組咩CP呢 ?！撰文：杜杜 攝影：葉君海 髮型：Denny Ku@Chic Private I Salon化妝：Circle Chong@Annie G. Chan Makeup Centre、Cori Wong@Annie G. Chan Makeup CentreAL新歌首度跟黃偉文（Wyman）合作，初時得知對方「Say Yes」，他第一個反應是「係真唔係」，之後更即搵監製Edward Chan攞料，「問佢我同Wyman前輩開場第一句應該講乜嘢，應該自我介紹先定係做啲咩，我自己都騰晒，呢個係我嘅陋習，每次去接觸未合作過或者未見過嘅前輩，都係騰晒成個人呆咗唔知點。」但跟Wyman接觸過後令他放心晒，「佢超級專業得嚟又好錫住我，成個填詞過程佢都不斷同我解釋份詞想點，又問我想要啲乜嘢，呢個溝通過程係好享受，冇諗過同個超級大前輩有個來來回回嘅溝通，好多謝佢，佢比我想像中熱情，唔係距離感好遠，係個好sweet嘅前輩。」MIRROR相處似《Megahit》內容《Megahit》講人與人之間溝通，AL覺得溝通過程最難就是坦白，因會怕被人拒絕或者被質疑想法奇怪，「好多時驚呢樣嘢就收埋喺心唔講，呢一年唔係淨係出呢首歌令我領悟到呢樣嘢，開始覺得坦白講出嚟係好啲，小至平時日常工作對住唔同嘅工作人員，大至對隊員嘅坦白。」他承認經過《調教你MIRROR》隊友間坦白不少，「每位成員都好驚人哋唔知點諗，好驚俾人拒絕，有好多心事擺喺心入面唔講，今年係個好時機，而家坦白程度唔單止係講自己心事同煩惱，甚至開心都會講出嚟，好似我平時多同Edan、姜濤工作，好少同Tiger或者Lokman，近呢一兩個月多咗MIRROR齊人工作，有時見到佢哋覺得好窩心都會同佢哋講。」AL更自爆跟Tiger講肉麻說話過程，「我試過直接同Tiger、Lokman講『見到你哋感覺好安全，好sweet』，係好肉麻，但我戴咗頭盔先，我同Tiger講『我即將講句說話你可能會覺得好核突，你又會可能唔信我，覺得我玩嘢，但係我都好想講』，我好想同自己成員講出自己感受，就發神經同Tiger講咗呢番說話，跟住佢就報以一貫冷靜嘅微笑，我就話『係呀，我講完OK』哈哈！我好鍾意呢個坦白嘅我，已經冇理究竟人哋會唔會拒絕或者點諗，今年MIRROR信任多咗，以前嘅恐懼冇咁驚，MIRROR嘅相處好似新歌《Megahit》講嘅嘢，人與人之間溝通未必磨合到，未必大家性格一樣，但試吓溝通可能會產生到新火花。」大個仔識同Tiger溝通不過講到最驚對邊個MIRROR兄弟坦白，AL亦首推年紀最輕的Tiger，「出道以嚟最少接觸係Tiger，我同佢嘅年齡相距都比其他成員大，大家嘅喜好好唔一樣，大家好少有啲相同話題可以傾，所以一開始有種見到面想講嘢，但又唔知講咩好，咁就算唔好勉強，頭年半都係咁樣，但好多嘢唔係你避開就OK，其實好多時唔使一定要有話題，可以問吓大家呢排搞啲咩，已經係一個開展話題嘅好開始。（梁祖堯安排姜濤同Tiger每次見面傾50句，其實你都需要？）係㗎！但係我唔使50句，20句就得，程度上唔一樣。我都慢熱㗎！都需要熱身，但係今年係好啲，可能自己大個仔大膽咗，讚吓自己先。」今年好多成員都推出合唱歌，AL私心就最想同阿Jer合唱，「要出一首大家完全未聽過嘅風格，唔係跳唱歌，亦都唔係抒情歌。（出跳唱歌玩阿Jer？）抒情歌咪佢玩番我囉！哈哈！係大家未接觸過嘅領域，一齊去學一齊去試嘅嘢，今年演唱會同阿Jer夾過一細part，我覺得同阿Jer合作好好玩，本身同阿Jer又好friend，私底下都係癲癲得得好幼稚，啲fans形容我哋唔係『小學雞』，係『幼稚園雞』行為，多啲時間相處會好開心。」至於早前歌唱老師Guddy接受《頭條》專訪時曾讚他中低音出色，他亦有意推出這類歌，「絕對係誇獎啦！花姐都有講過話我比較擅長係中低音領域，自己好期待有機會出抒情歌，低音少少唔需要太澎湃都OK。」