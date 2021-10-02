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崔碧珈狂食薯片　臉腿水腫上圍不變

2021-10-02 列印
■崔碧珈和郭偉亮齊錄影節目。
■崔碧珈不時分享做運動的相片。網上圖片
■林欣彤透露正在減肥。
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　　崔碧珈、郭偉亮（Eric Kwok）和林欣彤（Mag）昨日齊錄影節目《世界零食開倉戰》。自言最愛零食的崔碧珈稱，可同時開十多包薯片「大開食戒」，暴食對她的上圍沒有影響，但臉及腿會水腫，又笑言男士送零食給她，實際過送花呢！

　　Eric Kwok則透露，品嚐了要價2000元一塊的朱古力，講究產地、年份及編號，笑言可以買來o氹愛吃朱古力的太太葉佩雯。他又指被太太走數，「我們最近養狗，她說隔日放狗但結果由我去，因為狗狗較黏我！」



　　正在減肥的Mag稱，曾有9個月沒碰零食，近日工作忙、加上腳傷和腰患復發，運動量大減，她更自爆大頭蝦，經常燒燶頭髮呢！

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