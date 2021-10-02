  • 2021年10月2日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 水警殉職大飛Toyz消費券鍾培生

日報新聞 > 娛樂

《醫醫》瞓身上陣 戴祖儀被封「歪理王」

2021-10-02 列印
■Joey懶理世人目光，繼續沉醉在自己的「偉論」。
■Joey在動作題，大方瞓身上陣兼放笑彈！
Previous Next

　　黎諾懿和楊潮凱擔任主持、何沛珈及陳嘉慧扮演護士的TVB資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，昨晚播出第二集，解構困擾很多都市人的胃病，姚志謙醫生在節目中講解胃潰瘍三大要素，並列出導致胃潰瘍的食物、解構減輕胃酸倒流的睡姿及何為「胃細胞變異」。

　　鄺潔楹（Judy）及戴祖儀（Joey）等則擔任嘉賓，Joey出場自我介紹連環食螺絲失「頭威」，場面搞笑，到問答環節及動作題亦連環「失手」，說出令人難以理解的解釋，雖然大方瞓身上陣，但做出令人費解的動作，令Judy不時露出不能理解她的表情，Joey終「榮登」該節目的「歪理王」！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd