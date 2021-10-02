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激似《魷魚》殺人娃娃　炎明熹：我個頭轉唔到360度

2021-10-02 列印
■炎明熹和譚俊彥重演《魷魚》畫面。
■《魷魚》中的殺人娃娃令人不寒而慄！
■吳宗憲的造型似拍鬼片！
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　　韓劇《魷魚遊戲》風魔全球，被指與該劇中的李政宰及巨型「殺人機器娃娃」激似的譚俊彥和炎明熹，日前就在社交網上載照片，模仿劇中鏡頭！譚俊彥作勢從後跑上欲拍打炎明熹肩膊，炎明熹就「擰向後」並留言：「我個頭真係轉唔到360度架！」有網民就提醒應該係轉180度才對，360度就變成自轉一圈。

　　吳宗憲和曹格也湊熱鬧扮殺人娃娃，前者穿上橙黃色裙、束起孖辮，還把兩腮塗上紅色，驚嚇度較「真身」勝幾籌！曹格則只是將自己的樣子Key在殺人娃娃臉上，變成「鬍鬚娃娃」！圖：網上圖片



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