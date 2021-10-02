  • 2021年10月2日 星期六
  • 30º
  • 78%
熱門： 水警殉職大飛Toyz消費券鍾培生

日報新聞 > 娛樂

吳彥祖47歲生日認老　葉蒨文：悠然邁入6字頭

2021-10-02 列印
■葉蒨文大方地展露一頭白髮。
■吳彥祖貼出兒時慶生照片。
Previous Next

　　葉蒨文（Sally）前日踏入60歲，雖然老公林子祥（阿Lam）身在內地工作，未能參予生日派對，但Sally仍心繫老公，隔空放閃說為老公感驕傲！

　　Sally在社交網上載照片，大方展現一頭銀髮，並撰長文發放正力能量：「今天我悠然邁入了以6字開頭的歲月！我所能想到的是對上天，對你們每一位，對親愛的家人，對生命所贈與我的這一切，所懷有的深深感激……」。



　　而一代男神吳彥祖前日47歲生辰，他在社交網上載兒時慶生照片，還自嘲老了，「我現在老了。還好我真的感覺不到47歲……生日願望很簡單：今天告訴某人我愛你……我們需要更多的愛。」圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd