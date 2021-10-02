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Katy撐弱勢獲表揚

2021-10-02 列印
■Katy盛裝赴會。
■Katy和奧蘭度拍拖亮相。
■美國詩人與社會活動家Amanda Gorman亦有出席。
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　　美國雜誌《Variety》昨日舉辦「Power of Women」晚宴，吸引樂壇天后Katy Perry與未婚夫奧蘭度布林（Orlando Bloom）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）偕大女Zahara、Amanda Gorman等紅星及名人出席。

　　Katy透過有份成立的「Firework基金」，為兒童舉辦夏令營，並關注弱勢兒童、女性及性小眾等權益，獲大會頒發「2021年度女性力量」獎表揚。Katy受訪時表示，感謝姊姊Angela一起創辦該基金，亦不忘感謝奧蘭度，身體力行為女兒Daisy做好榜樣。圖：路透社



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