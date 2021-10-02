群星傾力演出 祖兒嘉玲霆鋒獻唱賀國慶

昨日是中華人民共和國成立72周年，為了慶祝這個日子，中央廣播電視總台製作了《中國夢·祖國頌——2021國慶特別節目》，邀請了老中青三代文藝工作者演出，表達對祖國的真摯祝福。參演的港星包括有劉嘉玲、容祖兒、謝霆鋒、楊千嬅和陳偉霆等。香港亦有在紅館舉辦《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十二周年文藝晚會》，演出者有蘇永康、泳兒、菊梓喬及甄澤權等。由央視錄製的《中國夢．祖國頌——2021國慶特別節目》演出陣容鼎盛，香港天后容祖兒與內地藝人朱一龍合唱一曲《冰雪情懷》，表達對明年冬奧會的美好期盼，祖兒更在微博分享她的靚相又留言：「很開心再次參與央視國慶晚會」。而劉嘉玲亦在微傅貼出演出相片與網民分享，她與孫楠合唱一曲，而謝霆鋒則演唱經典歌曲《黃種人》。蘇永康年底打第三針香港亦在紅館舉辦《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十二周年文藝晚會》，演出藝人包括蘇永康、泳兒、菊梓喬及甄澤權等。蘇永康表示，這是他第三次為國慶活動演出，讓他十分開心，一如以往也是大會為他選曲，今年他獻唱了《沒有季節的火花》及《SOL》。問他何時會返內地工作？蘇永康表示年中已返了內地工作兩個月，11月要為Uncle Ray及寶麗金周年演唱會演出，若要再返內地工作要到明年，問到離港工作是否最不捨得兒子？蘇永康表示：「這是最困難，因為要隔離21日，希望疫情盡快改善能快些通關。」他又透露，稍後有機會到新加坡演出，應該也要隔離，蘇永康稱現在已接種了兩針新冠疫苗，為了家中老幼安全，他將於年底再接受第三針注射。菊梓喬稱少玩社交網泳兒在台上演出時不慎被長裙絆倒，她透露昨日是男友的生日，但由於太忙碌，仍未有任何準備，連訂餐廳也只在後補位置，但仍想給男友驚喜，傳媒笑指甚麼都不準備便是最驚喜，泳兒說：「這又不可，因為他會不開心，其實早前我已傳短訊問他生日有沒有工作，但他卻沒有回覆，我才訂不到枱。」泳兒表示，若真的訂不到枱，她唯有親自下廚。菊梓喬獲吳卓羲的「凌晨tag」而爆出緋聞後首度亮相，被問到現在是否仍半夜收到短訊？她表示經常會收到，甚至有些變態到會傳男性裸體或性器官的圖片，但也沒辦法，只好不理會。問到吳卓羲有否傳這些圖片給她？她即說當然沒有，亦沒有回tag對方，因本身很少玩社交網，加上外間反應似乎很激動，無謂搞大件事。