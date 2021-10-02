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再收《魷魚遊戲》卡即發狂 李政宰自製片段放笑彈

2021-10-02 列印
■李政宰自製片段再收《魷魚遊戲》卡片，即刻發癲。
■鄭浩妍與劇中另一男角朴海秀好玩得。
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　　韓劇《魷魚遊戲》上月在Netflix上架後全球大熱，不過日前身兼編劇、導演及監製的黃東赫表示因拍第一季後感到太累，短期內都不會拍第二季。主演的李政宰則自製片段滿足fans渴望有第二季的要求，他穿上劇中運動裝後從工作人員手上接到參加遊戲的卡片，問他會否再次參加？他接過後即發狂，相當搞笑。

　　此外，劇中女角鄭浩妍亦人氣急升，模特兒出身的她首度拍劇即備受讚賞，其社交網關注人數由數十萬升至985萬。昨日她受訪罕有提及拍拖六年的男友李東輝，「他為我感到非常驕傲，因為大家都是演員，所以給我很多支持。」

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