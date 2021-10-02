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告迪士尼違約和氣收場 「黑寡婦」傳收3億賠償

2021-10-02 列印
■史嘉莉傳收3億與迪士尼和解。
■《黑寡婦》全球票房收約28.4億港元。
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　　「黑寡婦」史嘉莉祖安遜7月入稟告迪士尼將電影《黑寡婦》安排在戲院及串流平台同步播放違約，並追討5,000萬美元（約3.88億港元）花紅。昨日史嘉莉與迪士尼庭外和解，她更發聲明表示未來仍樂於與迪士尼合作，「我很高興與迪士尼解決分歧，我為多年來一起完成的作品感到非常自豪。」

　　迪士尼電影主席Alan Bergman亦發出聲明表示：「我很滿意可以與史嘉娜祖安遜為《黑寡婦》達成共識。我們感激她對漫威電影宇宙的貢獻，期望在之後的幾部作品繼續合作，包括迪士尼的《Tower of Terror》。」雙方都未有透露和解細節，但有指迪士尼向史嘉莉賠償4,000萬美元（約3.1億港元）以上的金額。

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