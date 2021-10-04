谷婭溦（溦溦）繼推出首次包辧曲詞國語作品《別再回頭》後，最近再推出自家創作國語歌《倔強》，今次更是剖白自己故事，原來她來港發展6年未如意，連家人、身邊朋友及fans都勸過她放棄返回內地，正因倔強性格，決定要做點成績才放手，幸而這年發展終露曙光，年底更有望舉行首個個人騷。撰文：杜淑霞 攝影：葉君海 髮型：Zap Tang @ Essensuals.hk場地：The AIR (The ONE)連續推出兩首自家作品，溦溦形容就如看到親生骨肉出世一樣，「同之前出歌感覺好唔一樣，呢個好似親生BB，之前嗰啲好似係收養返嚟。（有種血脈相連感覺？）係！就係呢種感覺，原來所有嘢全部一手一腳去做，嗰種成功感，完全唔可以用言語形容到嗰種心情，用開心已經係好低級。」溦溦為「親生BB」不但幫手構思MV，更加參與埋剪接工作，「最初剪出嚟版本唔係我想要嗰種感覺，於是導演叫我埋去剪接，剪咗10個鐘，剪到隻眼都差唔多盲。」雖然辛苦，但看她講得興起就知好享受。溦溦對這歌份外緊張，可能因是她來港發展的真實感受，6年發展未如理想的她，原來家人、朋友及fans都勸過她返內地發展，她就是想透過這歌作回應，「我嘅性格就係呢首歌《倔強》，始終覺得嚟咗一個新嘅地方，唔想乜都未有做成功過就走咗，呢個唔係我嘅性格，我係唔會認輸！呢首歌好似係自我嘲笑，自揭傷疤，我願意將呢樣嘢擺上枱面同大家分享背後嘅故事，即係我已經睇開咗，我都想用自己故事去鼓勵每個有夢想嘅人，追夢過程有好多唔好嘅事發生，但唔好咁易放棄。」3年前一度閃過放棄念頭的溦溦，對於近一年發展機會不斷感幸福，「今年機會真係多咗好多，出埋碟，拍埋劇，出到自己想做風格嘅歌，嚟緊年尾仲有大事情發生。（係咪開騷？）係啦！呢個係我一直以嚟都想完成其中一part嘅夢想，突然間覺得好幸福。」