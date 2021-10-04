日本尊尼組合嵐（Arashi）成員櫻井翔及相葉雅紀，上月28日同日公佈婚訊，分別娶圈外人女友，震驚日本。相葉主持的節目《I LOVE大家的動物園》前晚播出一周年特輯，是他公佈婚訊後首次現身，獲送上花束祝福，其拍檔男歌手DAIGO就相當搞笑，他稱由於相葉很少打電話給他，上一次致電他時，明顯是喝了不少酒才打給他，因此相葉打給他報婚訊時，DAIGO以為他又喝醉！相葉稱致電DAIGO報喜時，DAIGO妻子北川景子在他身邊，北川竟如記者般質問相葉：「為何選擇在這時候結婚？」令他嚇了一跳，DAIGO亦即叫妻子不要這樣問！