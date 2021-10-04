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相葉雅紀致電報婚訊 被DAIGO誤會飲醉酒

2021-10-04 列印
■相葉雅紀獲送花祝賀新婚。
■相葉雅紀致電向拍檔DAIGO報喜，被對方誤以為他喝醉！
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　　日本尊尼組合嵐（Arashi）成員櫻井翔及相葉雅紀，上月28日同日公佈婚訊，分別娶圈外人女友，震驚日本。相葉主持的節目《I LOVE大家的動物園》前晚播出一周年特輯，是他公佈婚訊後首次現身，獲送上花束祝福，其拍檔男歌手DAIGO就相當搞笑，他稱由於相葉很少打電話給他，上一次致電他時，明顯是喝了不少酒才打給他，因此相葉打給他報婚訊時，DAIGO以為他又喝醉！

　　相葉稱致電DAIGO報喜時，DAIGO妻子北川景子在他身邊，北川竟如記者般質問相葉：「為何選擇在這時候結婚？」令他嚇了一跳，DAIGO亦即叫妻子不要這樣問！



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