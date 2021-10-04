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周杰倫撩甄子丹「一打十二」

2021-10-04 列印
■周杰倫與甄子丹在法國碰頭，難得合照。
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　　周杰倫（Jay）在社交網貼出與甄子丹在法國的合照，更斗膽向「宇宙最強」甄子丹撩交打！

　　Jay最近帶太太及一對兒女到法國工作兼旅行，適逢子丹亦在當地拍戲，二人趁機來個相聚，還齊齊擺出握拳合照。Jay更搞笑地向子丹約定下一次聚會：「葉師傅，今晚酒還行嗎？下次不是一打十，是一打12瓶！」如此諧音冷笑話卻引得一眾藝人好友笑翻天，而子丹的太太汪詩詩則貼出三個「火」的公仔，似乎笑二人夠晒火藥味。



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