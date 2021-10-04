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諸葛紫岐探訪泰國居港家庭

2021-10-04 列印
■諸葛紫岐（左）探訪在港生活的泰國家庭及送贈物品。
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　　諸葛紫岐（Marie）一向熱心公益，作為「香港島婦女聯會」會長的Marie昨日聯同該會主席金鈴探訪泰國家庭及送贈物品，並與他們傾談，了解一些少數族裔在港的生活的情況。

　　Marie在社交網留言道：「今日探訪一個在港居住了三十多年的泰國家庭，了解他們在港的生活情況，知道因疫情關係好多少數族裔家庭經營的小本生意遇上困難！希望社會團體及政府多關注在港的少數族裔家庭在教育及工作上的需要，加以協助！」



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