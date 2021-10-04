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首開社交網一日吸百萬追隨者 李政宰孖老友鄭雨盛搞笑

2021-10-04 列印
■李政宰開社交網，一日破108萬追隨者。
■李政宰在網上Po與老友鄭雨盛的搞笑片段。
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　　由韓國男星李政宰主演的Netflix劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，成為82個地區瀏覽冠軍。李政宰趁着《魷魚》熱潮，前日突然開設社交網，短短一日已破108萬追隨者。但由於他入行28年從未開個過社交網，當初網民也擔心這新帳號並非李政宰本人，而是假冒，到網民發現韓國Netflix亦追隨他的社交網後，才信是真。

　　一向形象正派的李政宰，在社交網展示其搞笑一面，昨日上載了與老友鄭雨盛的短片，鄭雨盛扮劇中孔劉客串的角色，手上拿着紙牌問李政宰要不要玩一鋪，李政宰露出驚訝又搞笑的表情，相當鬼馬。



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