韓國音樂頒獎禮《The Fact Music Awards》（TMA）前晚在仁川舉行網上直播頒獎禮，出席者包括防彈少年團（BTS）、Super Junior、SEVENTEEN、ASTRO、姜丹尼爾及ITZY等。紅爆全球的BTS繼續發威，奪得五獎項成大贏家；前晚BTS換上三套服裝表演三首歌曲，包括近期熱爆的《Permission to Dance》，有fans發現成員田柾國嘴角有些東西，仔細一看原來柾國戴上了唇環，相當特別。而「唇環」一詞更即登上了社交網的熱門詞彙榜。此外，成軍16年的Super Junior近年甚少齊人出席頒獎禮，前晚難得齊齊到場，令fans十分感動。希澈因傷患已很久沒與SJ隊友一齊表演，但他前晚亦有到場，雖然跳不到舞，但就表演打鼓。東海因身體不適沒有行紅地氈及領獎，但到表演時東海亦有上台，fans大讚他們十分有誠意。