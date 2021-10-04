黃智雯、王敏奕、陳家樂、劉佩玥昨日出席無線劇集《把關者們》宣傳活動，黃智雯被網民嫌她在劇中戲份少似「戥腳」，她表示下星期會播出流產的情節，跟袁偉豪有好大的感情轉折，更大讚網民有創意，誤以為她會跟王敏奕有段「She She」情，但並非如此。王敏奕在劇中扮演高傲又叻的海關人員，她笑言：「老公曾國祥認為我蠢，但我自覺係叻人，最叻揀咗佢做老公！」另外，大會安排蛋糕為本月12日生日的陳家樂提早慶生，35歲的家樂表示生日願望是疫情快過去，大家可除口罩及去旅行，並透露生日當天的上午要為新戲圍讀，笑言一把年紀好少慶祝，大多跟家人食飯。問到會否與緋聞女友連詩雅過二人世界或帶女友回家食飯？他則一概避答。