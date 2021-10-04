同媽咪交換身份 Sammi拖「女兒」行街歎茶

鄭秀文是圈中出名的孝順女，一有時間就會陪伴媽咪，Sammi前日在社交網上載了與媽咪歎茶的照片；一向對媽咪保護有加的Sammi，例牌用公仔為媽咪遮樣，今次更玩身份交換，笑言是自己拖着女兒出街。Sammi附圖留言：「昨天跟老媽子約會。飲茶。我特別喜歡那碟大良炒鮮奶。老媽子行動不太好了，需要可愛的粉紅色拐杖幫助。但出來走走，見見太陽，她很愉快啊！人老了會愈像兒童。現在，我好像拖着我女兒出街。」Sammi貼出與媽咪的合照每一張都靚爆鏡，明顯是有專人為她揸機影相，未知是否老公許志安陪飲茶做孝順女婿呢？