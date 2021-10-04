無懼Jer挑戰騷肌　 姜濤：你得我就得

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）、陳瑞輝（Frankie）昨日出席活動，吸引數百粉絲到場。姜濤與Jer稍後與另外幾位成員開始為12月舉行的演唱會準備，問到剛完成彭秀慧執導的新片拍攝，是否多了休息時間？姜濤說是，第九首歌快將推出，要專心準備新歌。Jer即爆料笑說：「前幾日排舞他好開心，食到好飽。」談到Anson Lo和Anson Kong為內褲拍廣告騷肌，Jer即笑說：「下次可以考慮搵我和姜濤……講笑啫，你接唔接受先？」姜濤反過來大阿Jer說：「你得我就得！」Jer說：「點會唔得，操fit啲。」Jer又讚兩位Anson的肌肉照：「梗係勁，第一次睇啲相覺得使唔使去到咁盡呀，佢哋真係好犀利，操咗好耐，好勤力，我自己都要努力。」